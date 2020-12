Jamel Arem retire sa Steq de la Bourse

Par décision n°55 du 11 décembre 2020, le Conseil du Marché Financier (CMF) a déclaré recevable l’Offre Publique de Retrait sur les actions de la Société Tunisienne d’Equipement (Steq). Introduite en bourse en juin 2001 par OPV au cours de 15 DT l’action, la Steq qui est spécialisée dans « la location, la vente et l’achat de voitures neuves ou d’occasion. L’achat et la vente de pièces détachées et de tous appareils mécaniques » notamment, sortira ainsi du giron des sociétés faisant appel public à l’épargne.

- Publicité-

Le CMF porte aussi à la connaissance du public, des actionnaires de la société STEQ et des intermédiaires en bourse, que la société Challenge Holding (société du groupe AREM), détenant directement et de concert avec le Groupe AREM (la famille de Jamel Arem et les sociétés liées), 1 336 115 actions représentant 96,76%1 des droits de vote de la société STEQ (soit 95,44% du capital), lance une Offre Publique de Retrait -OPR- visant l’acquisition des actions qu’elle ne détient pas dans le capital de ladite société et ce, dans le cadre de l’article 173 du Règlement Général de la Bourse.

Notons, de notre côté, qu’au 30 juin 2020, la société Steq annonçait un résultat déficitaire de 333.576 DT, pour un résultat d’exploitation de plus de 2,260 MDT, et après un résultat net bénéficiaire de 2,199 MDT à fin 2019. Notons aussi, que la Steq avait été notifiée, en août 2018, d’un redressement fiscal d’un peu plus de 1,153 MDT sur lequel elle a fait opposition. L’entreprise a aussi bénéficié des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la crise du Covid.