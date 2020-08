Steq cède Pima à Hédi Ben Ayed, et traîne toujours un redressement fiscal de 1,153 MDT

Les états financiers, au 31 décembre 2019, de la société STEQ du groupe El Arem font apparaître un total du bilan de 62 036 876 DT, un résultat bénéficiaire de 2 199 644 DT et une trésorerie négative à la fin de la période de 1 479 604 DT.

La société a été notifiée en date du 31 Aout 2018, des résultats de vérification fiscale approfondie portant sur sa situation fiscale au titre des exercices 2014-2015-2016. Cette vérification a abouti à un redressement en principal et pénalités pour un solde global de 1 153 666 DT et la fixation du report d’IS pour l’année 2016 à 632 469 DT au lieu de 1 740 123 DT figurant aux comptes de la société. La société « STEQ » a fait opposition dans les délais légaux avec une dernière réponse en date du 08 Avril 2019. Jusqu’à la date de rédaction de notre rapport, aucune réponse de l’administration fiscale ne nous a été communiquée. Une provision pour un montant de 660 000 DT a été constituée au 31 décembre 2019.

Dans le rapport des commissaires aux comptes de la société « STEQ », on apprend aussi que cette dernière « a conclu avec des sociétés filiales et des personnes liées, un protocole de cession des actions de la société « PALMA» au profit des sociétés du groupe « TAWASOL ». Par un avenant, courant Mai 2016, les deux parties ont convenu de proroger la date de réalisation de l’opération au 31 décembre 2016. Toutefois, cet accord n’a pas été concrétisé. En l’absence d’une confirmation des titres et des états financiers de ladite société, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la réalité et la valeur des titres de participation « PALMA » figurant pour une valeur brute de 572 273 DT et une valeur comptable nette de 116 950 DT. Courant les exercices 2017 et 2018, la « STEQ » a réalisé une opération de cession de titres « PIMA » et la signature, en date du 25 décembre 2017, d’un protocole de cession avec l’acquéreur Hédi Ben Ayed.