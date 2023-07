JAP-Hammamet-2023 – les bénévoles, des jeunes se trouvant partout et au service de tout le monde

Les organisateurs des Jeux Africains de Plage (Hammamet 2023) ont sollicité l’aide d’environ 250 jeunes bénévoles dans les différents espaces et sites des compétitions, ce qui a contribué au succès de la deuxième édition organisée du 23 au 30 juin à Yasmine Hammamet.

Les bénévoles ont bénéficié de stages de formation et d’encadrement avant le début des Jeux, tandis que le commissariat régional de la jeunesse et des sports de Nabeul a été chargé de sélectionner la majorité d’entre eux et de les mettre à la disposition du comité d’organisation.

Vêtus de T-shirts blanc bariolé et de shorts bleus, les bénévoles ont été placés dans les sites des compétitions et les lieux de résidence des participants et ont parcouru la corniche de Yasmine Hammamet durant toute la période des jeux, ajoutant aux lieux une touche de couleurs et apportant une grande vitalité sur les gradins, puisqu’ils ont été partout et au service de tout le monde.

Ces volontaires ont été de tous les âges et des différents niveaux d’instruction, comme ce fut le cas de l’élève Mohamed Ali Ben Mohamed (13 ans), le plus jeune, et de Salim Ladhib (28 ans), titulaire d’un master professionnel en design graphique et publicité audiovisuelle, le plus âgé.

Le plus jeune a déclaré à l’agence Tunis Afrique Presse qu’il s’est progressivement adapté à l’ambiance après avoir rencontré quelques difficultés au début de cette expérience, la première du genre pour lui dans le cadre d’une compétition sportive.

Il a expliqué qu’il a été encadré et entraîné avec le reste des bénévoles et que la tâche qui lui a été assignée était d’apporter des bouteilles d’eau aux athlètes et de jouer le rôle du supporter sur les gradins.

« C’était une bonne expérience qui m’a appris le sens du travail dans un esprit d’équipe », a affirmé le jeune Mohamed Ali, actif dans les établissements socio-éducatifs et au sein du Croissant Rouge Tunisien.

Pour sa part, le Salim Ladhib a déclaré que c’était la première fois qu’il participait à un événement sportif majeur, soulignant que la meilleure caractéristique des Jeux Africains de Plage est la communication avec d’autres cultures.

Il a révélé que sa sélection parmi les dizaines de bénévoles a été effectuée au niveau des maisons de jeunes de Nabeul remerciant les encadreurs qui leur ont facilité le travail.

« Ma première journée a été épuisante en raison du grand nombre de compétitions, mais les conditions de travail se sont améliorées au fil des jeux », a-t-il souligné, saluant le souci des organisateurs d’assurer la réussite de cet événement et de garantir les meilleures conditions de travail aux participants ainsi qu’aux bénévoles.

