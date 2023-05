JAP-Hammamet 2023: L’opération des inscriptions bva bon train et 51 CNOA ont déjà confirmé leur participation (COJAP)

Le Comité national olympique du Zimbabwe est le 51e comité à avoir jusqu’ici confirmé sa participation aux 2es jeux africains de plage de Hammamet 2023 (23-30 juin), a indiqué une source informée auprès du comité d’organisation des jeux (COJAP).

Ledit comité d’organisation avec à sa tête le président du comité national olympique tunisien (CNOT), Mehrez Bouzayène, est toujours à pied d’œuvre pour venir à bout de tous les préparatifs et afin que Hammamet, ville hôte des jeux, soit prête à accueillir ses visiteurs lors du rendez-vous de juin. Rendez-vous à l’occasion duquel la Tunisie renouera avec l’organisation des grandes manifestations sportives multidisciplinaires.

Dans une déclaration à la TAP, la même source a fait savoir que l’opération d’inscription des athlètes via la plateforme informatique réservée aux JAP va bon train et devrait prendre fin une dizaine de jours avant le démarrage des jeux.

« En seulement une semaine, près de 65pc des participants attendus (900) se sont inscrits », a ajouté la source, faisant remarquer que les inscriptions des sportifs se poursuivront jusqu’au 25 mai en cours.

Pour rappel, la plateforme numérique dédiée aux inscriptions et aux accréditations a été réalisée en totalité par des jeunes compétences tunisiennes pour la première fois dans l’histoire des grandes manifestations sportives organisées par la Tunisie.

Parmi les délégations officielles, le Comité international olympique sera représenté par huit de ses hauts dirigeants, lesquels seront conduits par le directeur général de la solidarité olympique.

Le comité d’organisation des JO de Paris 2024 seront, également, de la fête à travers la présence de quatre de ses membres dont la mission est celle de promouvoir l’édition de Paris à l’occasion de l’Assemblée générale de l’Association des Comités olympiques africains, prévue le 2 juin.

En outre, le COJAP a déjà lancé l’opération d’accréditation des journalistes pour les jeux et ce jusqu’au 27 du mois en cours.

L’opération d’accréditation des journalistes, faut-il préciser, se fait à travers les différents comités nationaux olympiques de leurs pays respectifs.

Quant aux journalistes étrangers non-africains, ils sont conviés à correspondre avec le CNOT ou à adresser leur demande d’accréditation par E-mail à l’adresser suivant: [email protected]

