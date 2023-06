JAP-Hammamet 2023 (TAP) – Le tirage au sort du tournoi de beach handball aura lieu lundi 5 juin

La Confédération africaine de handball (CAHB) a fait savoir que le tirage au sort des matchs de beach handball (messieurs et dames), programmés dans le cadre des jeux africains de plage Hammamet 2023, aura lieu lundi 5 juin en cours dans la capitale ivoirienne Abidjan.

La CAHB a, par ailleurs, confirmé la participation de 10 pays à la compétition de beach handball lors des JAP (23-30 juin) dont 4 seront impliqués chez les dames et les messieurs.

Voici la liste des pays participants:

Messieurs: Tunisie, Algérie, Libye, Maroc, Kenya, Togo, Mali, Nigéria et Zembabwe

Dames: Tunisie, Algérie, Libye, Mali et Ouganda

