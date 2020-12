Japon-Covid: vaccination gratuite pour tous les résidents

Le Japon veut fournir gratuitement les vaccins anti-Covid à l’entièreté de ses résidents. Dans l’archipel asiatique, un projet de loi allant dans ce sens, a été adopté à l’unanimité, et promulgué mercredi. Le gouvernement central devrait ainsi couvrir tous les frais des vaccinations effectuées par les municipalités, pour permettre une couverture vaccinale à toute la population, rapporte Ecofin.

La mesure survient alors que, de l’autre côté de la planète, le Royaume Uni vient de valider un vaccin-candidat contre le virus, avec premières vaccinations dans les prochaines semaines. Des mesures expresses, largement plus rapides que d’habitude, vis-à-vis de ce type de solution biologique, où les tests prennent normalement plusieurs années, voire des décennies.

Le temps extrêmement très court entre les premiers résultats des grandes firmes pharmaceutiques, et le branle-bas de combat pour la distribution, fait qu’on sait très peu de choses sur les effets à moyen et long terme des vaccins les plus en vue, que ce soit sur la durée de la protection vaccinale, ou les possibles effets secondaires dans le temps.

Du côté du continent africain, les Etats et les grandes institutions (OMS et Banque mondiale, notamment) s’organisent tant bien que mal pour assurer un accès « équitable » au vaccin. Les choses devraient prendre bien plus de temps encore (d’ici le milieu 2021 au plus tôt, selon l’OMS), d’une part à cause des contraintes matérielles et financières, et d’autre part à cause de la méfiance d’une partie importante des populations qui peinent à comprendre pourquoi une telle mobilisation pour ce virus alors que d’autres maladies font beaucoup plus de victimes en Afrique.