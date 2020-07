Japon: La ville de Tokyo en alerte maximale au coronavirus

La ville de Tokyo (Japon) est à son plus haut niveau d’alerte au coronavirus à la suite d’une hausse des cas constatés, a mis en garde mercredi 15 juillet sa gouverneure Yuriko Koike.

« Les experts viennent de nous dire que la situation des infections est au niveau 4 d’une échelle de 4, ce qui signifie que celles-ci semblent se répandre », a déclaré Yuriko Koike au cours d’une réunion consacrée à la pandémie de nouveau coronavirus.

Cette alerte « rouge » dans l’immense capitale de 14 millions d’habitants insérée dans une mégapole de quelque 37 millions, la plus peuplée du monde, ne signifie pas que la municipalité va demander des fermetures de commerces ou reports d’événements.

Un panel de spécialistes a indiqué mercredi 15 juillet que la ville connaissait une hausse du nombre de cas chez la population jeune avec des contaminations constatées dans les établissements nocturnes mais aussi sur des lieux de travail et au sein de familles.