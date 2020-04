Jebel Oust: L’isolement obligatoire pour 41 personnes rapatriées, prolongé

La directrice régionale de la santé à Zaghouan, Hager Missaoui a décidé, hier lundi, le prolongement de la période d’isolement obligatoire de 14 jours supplémentaires pour 41 personnes rapatriées de pays subsahariens et hébergées dans le centre sanitaire de Jebel Ouest (gouvernorat de Zaghouan).

Cette décision a été prise, lundi, suite à la parution des résultats des analyses épidémiologiques et la présence confirmée d’un cas de contamination au covid-19 parmi eux.

La personne diagnostiquée positive devait être transférée au centre ” covid-19 ” de Monastir. De nouvelles analyses seront effectuées sur les 41 autres résidents dans le centre de Jebel Ouest, en plus du prolongement de leur période de confinement en raison de leur contact direct avec le cas contaminé.

Cette décision a suscité la colère et l’incompréhension des personnes concernées qui s’apprêtaient à quitter le centre de confinement avec leurs familles. Le prolongement de la période d’isolement obligatoire est une précaution nécessaire pour prévenir les risques de propagation de la maladie, explique la directrice régionale de la santé.