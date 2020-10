Maradona placé à l’isolement, contact avec une personne présentant des symptômes du Covid-19

L’ancienne star du football mondial Diego Maradona, aujourd’hui entraîneur du club argentin Gimnasia y Esgrima, a été placé à l’isolement de manière préventive pour avoir été en contact avec une personne présentant des symptômes du Covid-19, selon la presse locale.

- Publicité-

L’un des gardes du corps de Maradona « s’est réveillé avec des symptômes du

Covid-19 et a été placé en quarantaine dans l’attente de tests », écrit le quotidien sportif Olé. « Dans le doute et l’attente de plus amples informations, Maradona restera

isolé dans sa maison » de La Plata, à quelque 65 km au sud de Buenos Aires, indique pour sa part le journal Pagina/12, citant comme source « l’entourage » de l’ancien joueur, qui fêtera ses 60 ans dans trois jours. A cette même date Maradona devait diriger son équipe pour le premier match de la saison contre Patronato, mais sa présence est désormais incertaine. Selon Pagina/12 Maradona subira lui-même un test jeudi.

Considéré comme patient à risque, Diego Maradona n’avait pas participé à

l’entraînement de Gimnasia la semaine dernière. L’Argentine a recensé plus d’un million de cas positifs au Covid et plus de 29.000 personnes en sont mortes.