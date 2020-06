Les rapatriés devront présenter le voucher de leur hôtel avant tout enregistrement

Les passagers concernés par les vols de rapatriement sont appelés à présenter le voucher de leur hôtel de confinement pour qu’ils soient acceptés au comptoir d’enregistrement, faute de quoi, l’enregistrement leur sera refusé, annonce vendredi la compagnie aérienne Tunisair.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des dernières directives prises par les autorités tunisiennes, précise la compagnie.

Le gouvernement a mis a la disposition des tunisiens désirant se faire rapatrier de l’étranger, la liste des établissements hôteliers qui sont dédies à la quarantaine par laquelle ils doivent obligatoirement passer, rappelle Tunisair.

Et d’ajouter que les rapatrie?s pourront choisir, selon la région et la catégorie désétablissement affichées aux niveaux des consulats . Les tarifs incluent l’hébergement en pension complété et le transfert de l’aéroport a l’hôtel.