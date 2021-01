JEEP Renegade best-seller en 2020

Italcar, concessionnaire en Tunisie notamment de la marque automobile d’origine américaine JEEP, annonce avoir enregistré au cours de l’année 2020 une croissance de ses ventes de l’ordre de 172% par rapport à 2019.

En effet, 182 véhicules de cette marque ont été écoulés, en tête desquels le modèle Jeep Renegade, best-seller avec 144 unités vendues, suivi par le Compass, le Wrangler et le Grand Cherokee.

Ce qui place le modèle Jeep Renegade premier sur son segment des SUV Premium sur le marché tunisien lors de l’année écoulée.

Cette progression souligne la place grandissante qu’occupe la marque Jeep en Tunisie 5 ans après son introduction.

De plus, 2021 sera une année spéciale pour JEEP, qui va célébrer 80 ans de leadership, de liberté et d’aventure dans le domaine du 4×4. Née en 1941, la marque a toujours été pionnière sur les nouveaux segments et les nouvelles technologies. Sa légende débute avec le Willys MB, le tout premier 4×4 de série, et se poursuit en 1949 avec le lancement du Willys Wagon à quatre roues motrices, à l’origine du SUV (Sport Utility Vehicle).

Les festivités des 80 ans se dérouleront tout au long de l’année avec des événements dédiés qui ont été spécialement créés pour rapprocher clients et fans autour de l’héritage et de la marque.