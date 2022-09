Italcar fait découvrir sa gamme utilitaire à ses partenaires leasing

Italcar concessionnaire officiel des marques Changan et Iveco en Tunisie a organisé le

Jeudi 08 Septembre au showroom de Megrine une journée portes ouvertes pour faire

découvrir une large gamme utilitaires Iveco et Changan.

M. Kais Krima a prononcé son mot de bienvenue à tous les invités et a présenté les

deux nouveaux modèles de la marque Changan le New Star et le Hunter venant

enrichir encore plus la gamme Changan ; le modèle Star Truck simple cabine et double

cabine lancés l’année dernière par le concessionnaire.

La marque chinoise est présente dans plus de 65 pays et a 160 ans d’existence. En

Tunisie le concessionnaire automobile Italcar a dévoilé deux des modèles les plus

remarquables de la marque Changan qui pourront parcourir les rues de la ville et au-

delà.

Le fourgon New star avec une apparence qui combine des éléments d’une voiture de

tourisme avec la fonctionnalité d’une camionnette pour créer un design élégant. La

finition intérieure raffinée et ergonomique rendent le New Star très confortable et

facile à conduire. Doté d’un moteur de 1.2 L et d’une puissance de 92 Ch.din est

suffisamment puissant pour fournir d’excellentes performances même lorsqu’il est

entièrement chargé de marchandises.

Cette fourgonnette est dotée d’un volume de chargement de 3.5 m3 et d’une charge

utile de 620 Kg. Il est livré avec un espace cabine judicieusement flexible, permettant

de multiples configurations de fret. Ce fourgon est également doté d’une transmission

intelligente, qui aide à fournir la puissance du moteur au moment où elle est le plus

nécessaire.

Le pick up 4*4 Hunter est doté d’un design européen avec des lignes fortes de

nouvelle génération ainsi que la réunion de matériaux souples typiques d’un SUV

avec un look imposant, mélangé avec une posture musclée et un caractère sportif. Il

a une esthétique sculptée à l’avant pour renforcer son profil musclé.Le Changan Hunter, est équipé par un moteur 1.9L Turbo Diesel développant 150 Ch.(6 CV fiscaux) couplé à une boîte manuelle embrayage.

De profil, on perçoit plus nettement les dimensions du véhicule, avec une longueur de

5330 mm, 1930 mm de largeur et 1835 mm d’auteur et un empattement de 3910 mm.

La garde au sol du Changan Hunter est de 230 mm. Avec une charge utile maximale

de 1000 kg.

Le Changan Hunter est disponible chez Italcar en plusieurs couleurs : bleu, gris, gris

charbon, noir et blanc.