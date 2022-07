JEEP Tunisie, sponsor de la juventus Academy, a tenu à féliciter les enfants dans son showroom aux Berges du Lac

La filiale tunisienne de la Juventus Academy a organisé le 05/07 sa cérémonie de clôture de la saison sportive 2021/2022 au showroom ITALCAR desberges du lac entouré de modèles emblématiques de la marque JEEP.

Ceci a permis aux enfants de découvrir la gamme JEEP et le monde de l’automobile d’une manière générale.

Aussi,la cérémonie a été l’occasion pour JEEP Tunisie et l’académie de distribuer des médailles aux enfants,en présence de leurs parents, pour leur dévouement et leurs efforts tout au long de la saison sportive.

La marque jeep est partenaire de l’académie depuis son ouverture en Tunisie en 2018 et continue de contribuer à la vie sportive en soutenant les enfants de l’académie et aussi de partager avec eux les valeurs d’authenticité, de passion et la capacité de relever des challenges décisifs.