Jemli : Nous poursuivrons la politique de l’endettement auprès des institutions internationales

Dans une interview accordée, mardi 3 décembre 2019 à l’Agence Anadolu, le chef du gouvernement Habib Jemli a évoqué les moyens qui seront mis en place pour réformer l’économie du pays. La politique financière de l’Etat sera, ainsi, axée sur les efforts nationaux et le potentiel de production du pays qui est actuellement à l’arrêt.

Il a affirmé que les capitaux nationaux seront, en ce sens, sollicités et des nouvelles sources de financements internes et externes mises en place.

Et d’ajouter que son futur gouvernement poursuivra la coopération avec les institutions financières internationales à l’instar du FMI, de la Banque Mondiale et de l’Union Européenne.L’objectif selon Jemli, est de préserver l’équilibre dans la politique de l’endettement qui sera destiné uniquement aux mesures dans les secteurs vitaux et nécessaires.