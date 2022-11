Jendouba: Plus de 2800 infractions économiques relevées depuis le début de l’année

Les équipes de contrôle économique relevant du gouvernorat de Jendouba ont relevé 2893 infractions depuis début janvier et jusqu’à fin octobre 2022, selon un rapport publié par la direction régionale du commerce.

Le non affichage des prix s’est hissé à la 1ère place du classement des infractions avec plus de 1000 infractions enregistrées suivi de l’absence de factures (985 infractions. Les autres infractions concernent la hausse des prix, la spéculation et la qualité des produits.

Durant cette période, les services du contrôle économique ont saisi, notamment, 200 tonnes de farine et semoule, plus de 5400 litre de l’huile subventionnée et plus de 60 tonnes de fourrage.

