Intempéries: crues d’oueds et circulation perturbée à Jendouba

Depuis la matinée de ce mercredi 16 avril 2025, plusieurs villes et délégations du gouvernorat de Jendouba ont connu d’importantes précipitations, entraînant la montée du niveau de plusieurs oueds et la perturbation du trafic routier, dans certaines zones rurales et villages, selon mosaique fm.

En raison de ces conditions météorologiques instables et de la montée des eaux, la circulation a été interrompue au niveau de l’oued Reghai ainsi qu’aux points de passage de Chemtou et de Sidi Meskine-Fatima Zahra.

Il est toutefois possible de rejoindre la ville de Oued Mliz, en empruntant la route régionale n°59 via Ghardimaou.