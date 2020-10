Jerandi et son homologue sud-coréenne en faveur d’une répartition mondiale équitable du vaccin contre le Covid-19

Le ministre des Affaires étrangères Othman Jarandi s’est entretenu, mercredi, au téléphone, avec son homologue sud-coréenne Kang Kyung-wha.

Les deux parties ont souligné l’impératif de garantir l’accès et la répartition mondiale équitable du vaccin contre le Covid-19, sur la base du principe de solidarité internationale face à cette pandémie qui a touché tous les peuples sans exception.

Les deux parties ont mis, également, l’accent sur l’importance d’unifier les efforts bilatéraux et multilatéraux pour activer la résolution tuniso-française n°2532 adoptée par le Conseil de sécurité et relative à la pandémie du Covid-19.

Jerandi et Kang Kyung-wha ont fait part de la volonté des deux pays de promouvoir leur coopération dans différents domaines, notamment les échanges commerciaux, le développement économique, la santé, la gouvernance électronique, la coopération scientifique et technologique, au service des intérêts communs des deux peuples amis.

Les deux responsables ont convenu de poursuivre les concertations et la coordination ainsi que la préparation des prochaines échéances bilatérales et l’intensification des échanges de visite entre les hauts responsables des deux pays, indique le département des Affaires étrangères.

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères a réaffirmé le soutien de son pays à l’expérience de transition démocratique en Tunisie et son engagement à oeuvrer pour le renforcement de cet appui dans tous les domaines.

De son côté, Othman Jerandi a salué le soutien de la Corée du Sud à la Tunisie, tout en exprimant le souhait de la Tunisie de mettre en place un partenariat avec la Corée du Sud, dont l’expérience économique se présente comme un modèle à suivre, et ce, en tenant compte des atouts liés à la position géographique de la Tunisie et de sa place à l’échelle continentale qui lui permettent d’avoir accès aux marchés africains.