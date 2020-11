Jerandi réaffirme l’attachement de la Tunisie au renforcement du principe de la sécurité collective

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a réaffirmé, lors de sa participation, mardi, à la réunion-débat de haut niveau du Conseil de sécurité, sur « la consolidation et la pérennisation de la paix: moteurs contemporains des conflits et de l’insécurité », l’attachement de la Tunisie à l’action multipartite, au renforcement du concept de la sécurité collective et à la conscience du destin commun de l’humanité.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, Jerandi a salué, dans son intervention, le rôle de l’Organisation des Nations Unies, depuis sa création en 1945, dans la prévention du fléau de la guerre et la résolution des conflits.

Il a fait observer que l’humanité fait face à de nouvelles menaces ciblant la sécurité et la paix internationales, dont les groupes terroristes, les crimes cybernétiques, les changements climatiques et la propagation des épidémies.

Dans ce contexte, le ministre a souligné que les retombées désastreuses de la pandémie Covid-19 a mis en évidence l’ampleur des défis auxquels fait face le monde, d’où la nécessité de réviser les moyens et les outils utilisés pour le traitement des questions de paix et de sécurité.

Jerandi a rappelé, dans ce sens, que la Tunisie avait appelé, dès le début de la pandémie, à adopter une nouvelle approche qui repose sur une effective solidarité internationale.

« La Tunisie, en tant que membre non-permanent du Conseil de Sécurité, a présenté, en collaboration avec la France, un projet de résolution en vue de mener une action commune pour la lutte contre la pandémie Covid-19. Cette démarche a abouti à l’adoption, le 1er juillet 2020, à l’unanimité de la résolution 2532 », a-t-il ajouté.

La réunion-débat de haut niveau sur la consolidation et la pérennisation de la paix se tient à l’initiative de Saint-Vincent-et-les Grenadines, pays qui préside le Conseil de sécurité pour le mois de novembre courant.