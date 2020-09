Jerandi réitère l’engagement de la Tunisie à défendre les droits et les libertés

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration, et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a réitéré l’engagement de la Tunisie à défendre les droits et les libertés fondamentales et son adhésion totale aux valeurs démocratiques et aux principes des droits de l’Homme, dans leur acceptation universelle.

Le ministre des Affaires étrangères s’exprimait, vendredi, à l’occasion d’une réunion virtuelle organisée par le gouvernement suédois, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, pour marquer le début d’un nouveau partenariat : le réseau des « Amis de la défense de la démocratie ».

Jerandi a, dans son intervention, appelé à la nécessité de promouvoir l’investissement et le partenariat économique pour soutenir la réussite de l’expérience démocratique en Tunisie, indique le département.

Il a rappelé l’initiative du président de la République relative à l’organisation d’une solidarité mondiale face à la pandémie de coronavirus Covid-19. Le Conseil de sécurité des Nations Unies avait adopté la résolution 2532 (2020) qui appelle à une cessation des hostilités dans les différents conflits à travers le monde pour faciliter la lutte contre la pandémie de Covid-19.

La réunion s’est terminée par l’adoption d’une déclaration commune proclamant le lancement officiel des activités du réseau des « Amis de la défense de la démocratie ».

La réunion a vu la participation des ministres des Affaires étrangères et leurs représentants de Suède, de Géorgie, du Portugal, de Mongolie, du Liberia et de l’Uruguay.

L’initiative du réseau « Amis de la défense de la démocratie » s’inscrit dans le cadre de la politique étrangère suédoise visant à créer un réseau de pays ayant des points de vue convergents sur la démocratie et les droits de l’homme.

La Tunisie a été choisie pour participer à cette réunion, compte tenu de son engagement continu en faveur de la démocratie et du renforcement de ses institutions. La réunion a traité, en particulier, des moyens de soutenir davantage l’action conjointe pour protéger la démocratie, ses principes, ses institutions et ses défenseurs, indique la même source.