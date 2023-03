JO-2012: l’Américaine Lashinda Demus récupère officiellement l’or olympique du 400 m haies

Cinq mois après la disqualification de la

Russe Natalia Antyukh, sanctionnée pour dopage, le Comité olympique

international (CIO) a officiellement proclamé l’Américaine Lashinda Demus

(40 ans), aujourd’hui retraitée, championne olympique du 400 m haies aux JO

de Londres en 2012.

Le podium est complété par la Tchèque Zuzana Hejnova, médaillée d’argent,

et la Jamaïquaine Kaliese Spencer, en bronze.

Antyukh (41 ans), dont l’ensemble des résultats entre juillet 2012 et

décembre 2015 ont été annulés, n’avait pas fait appel de sa suspension, qui

court jusqu’en 2025.

Le CIO a également officiellement attribué à la Chinoise Qieyang Shijie la

médaille d’or du 20 km après les disqualifications de deux autres Russes,

Elena Lashmanova et Olga Kaniskina. Ses compatriotes Liu Hong et Lu Xiuzhi

récupèrent elles l’argent et le bronze.

