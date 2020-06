JO-2021: un nouveau report est envisagé par les organisateurs

Haruyuki Takahashi, membre du conseil d’administration du comité d’organisation des Jeux olympique JO-2020 de Tokyo, reportés à 2021 en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19), envisagerait la possibilité de les organiser encore plus tard qu’à l’été 2021, rapporte mardi L’Equipe.

Selon le quotidien Nikkan Sports dans son édition de mardi, Haruyuki Takahashi, envisagerait la possibilité d’un nouveau report si la situation économique comme sanitaire l’exigeait dans les prochains mois.

« Le Japon et l’économie mondiale vont être sévèrement touchés », a-t-il déclaré selon Nikkan Sports. D’où l’idée d’envisager un nouveau report, au-delà de la fenêtre estivale 2021 actuellement prévue.

Le comité d’organisation des JO de Tokyo n’avait pas réagi mardi après-midi, heure française. L’annulation des JO n’est pas un sujet d’actualité dans les discussions avec le CIO, avait précisé vendredi dernier Yoshiro Mori, le patron de Tokyo 2020.

Les JO 2020, reportés en raison de la pandémie de COVID-19, débuteront le vendredi 23 juillet 2021, soit quasiment un an jour pour jour après la date

initialement prévue, et se clôtureront le 8 août. Les jeux Paralympiques se dérouleront du 24 août au 5 septembre.

Le report des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en raison de la pandémie en cours est sans précédent dans l’histoire des JO modernes en temps de paix, et représente un défi logistique colossal pour les organisateurs.