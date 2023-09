JO 2023-Ski : Le trio tunisien Elghoul-Mokrani-Lourimi très proche d’une qualification historique

Le trio tunisien du ski sur neige, Jhonattan Lourimi, Sophie Elghoul et Beya Mokrani sont proches de décrocher leur qualification pour les jeux olympiques d’hiver 2024 prévus en Corée du sud.

Ils négocieront, pour ce faire des tournois préparatoires avant décembre en vue de valider leurs billets pour les JO d’hiver et réaliser ainsi le rêve des jeunes sportifs tunisiens à travers la première qualification aux JO d’hiver dans l’histoire du sport tunisien.

A noter que dans le cadre du renforcement des relations entre le Comité national olympique tunisien (CNOT) et les structures actives dans les disciplines du sport d’hiver, le président du CNOT Mehrez Bousayène a participé récemment aux travaux du congrès de la fédération internationale de Bobsleigh et Skeleton qui s’est tenu à Barcelone.

