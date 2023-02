JO de Brisbane 2032: l’Australie dépense 4,5 mds d’euros en infrastructures

L’Australie a annoncé vendredi qu’elle allait dépenser 7 milliards de dollars australiens (environ 4,5 milliards d’euros) en infrastructures pour les Jeux olympiques de 2032 à Brisbane, notamment pour la construction d’un stade de 17.000 places.

L’Etat du Queensland injectera 2,7 milliards de dollars australiens pour le réaménagement du fameux stade Brisbane Cricket Ground, aussi surnommé

« The Gabba », ce qui augmentera sa capacité de 8.000 à 50.000 places assises.

En outre, le centre-ville de Brisbane se verra doté d’un nouveau stade couvert de 17.000 places, d’une valeur de 2,5 milliards de dollars australiens, financé par le gouvernement fédéral.

Et un montant de 1,87 milliard, accordé par l’Etat et le gouvernement fédéral, sera consacré à 16 autres sites nouveaux ou modernisés.

La première ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk, a déclaré que 80% des infrastructures pour les Jeux étaient déjà en place.

« Il est évident que nous devions faire notre part, non seulement pour organiser les meilleurs Jeux, mais aussi pour laisser un héritage durable au Queensland et à tous ceux qui visitent ce grand Etat », a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanese lors d’une conférence de presse.

Le dirigeant australien a déclaré qu’il y aurait d’autres « étapes importantes » d’ici à 2032.

« Cela fera une énorme différence pour notre économie, notre mode de vie, la façon dont l’Australie est perçue dans le monde, c’est pourquoi il est

important que nous fassions les choses correctement. Et je suis convaincu que c’est ce que nous avons fait », a-t-il encore dit.

Les Jeux de 2032 ont été attribués à Brisbane en juillet 2021 par le Comité international olympique (CIO).

La capitale du Queensland bénéficie du souvenir laissé par les JO-1956 de Melbourne puis par ceux de Sydney en 2000, qui restent considérés comme

l’une des éditions olympiques les plus réussies, par son atmosphère comme par son organisation.

