Johannesburg : Les Juristes sud-africains accueillis en héros

La délégation juridique sud-africaine a été chaleureusement accueillie à l’aéroport de Johannesburg après son retour de La Haye, où elle a intenté une action en justice contre Israël pour génocide contre les Palestiniens à Gaza. Mais selon les juristes ce n’est que la première étape d’une procédure qui risque de durer des années, comme l’explique Tembeka Ngcukaitobi, avocat et juriste : « Il ne faut pas oublier que la lutte continue, ce n’est qu’un épisode d’une longue lutte. Vous avez entendu Adila dire qu’il y a environ 75 ans d’occupation, donc la lutte continue, elle ne s’arrêtera pas. Cette semaine a marqué un épisode important, mais elle n’a pas marqué l’aboutissement d’un tournant très important. Nous devons examiner la question d’un point de vue juridique ».

Alors que la guerre à Gaza passe le cap des 100 jours, l’arrivée de l’équipe juridique sud-africaine est porteuse d’espoir et d’une détermination renforcée. Leur expertise et leur engagement inébranlable en faveur des droits de l’homme ont laissé un impact durable sur la scène mondiale, souligne Africanews.

» Nous avons été inspirés par les propos du président Mandela, qui a déclaré que l’Afrique du Sud n’est pas libre tant que la Palestine n’est pas libre, et c’est quelque chose qui reste profondément ancré, explique Chrispin Phiri, porte-parole ministériel.

Les Sud-Africains sont bien déterminés à obtenir un cessez-le-feu immédiat et l’accès à l’aide humanitaire. Ils veulent aussi attirer l’attention sur la situation critique des Palestiniens dans le monde entier.

Les avocats d’Israël ont expliqué qu’un cessez le feu serait rejeté, car ils profiteraient au Hamas. La CIJ pourrait statuer à ce sujet dans quelques semaines ; mais il faudra des années, pour que le jugement sur la commission ou non d’un génocide– soit prononcé.

