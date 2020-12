Journée de l’aéronautique à la Cité des sciences les 23 et 24 décembre

Les Journées de l’aéronautique se tiennent les 23 et 24 décembre 2020, à la Cité des Sciences à Tunis à l’initiative du Ministère de la Défense Nationale et l’Association Tunisienne de l’Aéronautique (ATA)

Ouvert au grand public, notamment des jeunes, la deuxième édition de ces journées se tiennent sous le slogan « Les Ailes de la Cité « .

Au programme de ces journées figurent des activités scientifiques, techniques et culturelles, des conférences débats données par des professionnels, un concours de construction d’avions avec un essai de vol, un concours de peinture, des expositions et des stands, une projection de film et des ateliers de démonstration autour de la mécanique.

Les journées, célèbrent cette année, deux événements importants: la journée_Internationale de l’Aviation Civile (le 07 décembre) et le 110ème anniversaire du 1er vol en Tunisie (6 septembre 1910).

En plus de toutes ces activités, le public découvrira un show de paramoteur, des avions, et des séances de prise de photos, selon la Cité des sciences.

- Publicité-