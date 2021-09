Journée de vaccination intensive : 875 mille citoyens de nouveau, convoqués dimanche prochain

Le directeur général de la Santé, Fayçal ben Saleh, a déclaré, mercredi à la TAP, que les 875 mille citoyens qui ne se sont pas présentés pour recevoir la première dose de vaccination contre le coronavirus seront, de nouveau, convoqués le dimanche 26 septembre courant.

Il a ajouté que plus d’un million de Tunisiens ont été convoqués pour la journée de vaccination intensive prévue dimanche prochain dont plus de 800 mille personnes absentes lors de précédents rendez-vous.

Ont été, également, convoquées à cette journée les citoyens (âgés de 15 à 39 ans (380 mille) vaccinés le 29 août dernier avec la première dose et devant recevoir la deuxième dose ainsi que les personnes de 40 ans et plus (200 mille).

Selon Ben Saleh, les personnes non inscrites sur Evax et âgés de 40 ans et plus, peuvent se rendre, dimanche prochain, dans les centres de vaccination pour se faire vacciner.

Il a appelé les citoyens à ne pas manquer le rendez-vous de vaccination, mettant l’accent sur les efforts continus déployés par le ministère pour rapprocher les opérations de vaccination des citoyens en associant les médecins de libre pratique, les pharmaciens et les centres de santé de base, outre les équipes mobiles de santé.