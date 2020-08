Kairouan : Chaouachi remet 12 contrats de location de terres agricoles domaniales

Le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, Ghazi Chaouachi, a remis, vendredi, au siège du gouvernorat de Kairouan, 12 contrats de location de terres agricoles domaniales, au profit de 10 jeunes agriculteurs, un ouvrier agricole et un exploitant légal de terres domaniales.

Le ministre a souligné, à cette occasion, la nécessité de coordonner avec le ministère des Finances et celui de la Formation professionnelle et de l’Emploi, afin d’offrir de meilleures opportunités de formation au profit des jeunes et de les accompagner financièrement, selon un communiqué publié par le département des Domaines de l’Etat sur sa page facebook.

Chaouachi a recommandé, en outre, d’examiner la possibilité d’accorder aux jeunes agriculteurs des privilèges fiscaux, en plus d’un délai de grâce, afin de pouvoir louer des biens immobiliers agricoles et d’assurer la pérennité de leurs projets.