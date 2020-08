Kairouan-covid19 : trois nouveaux cas locaux détectés

Trois nouvelles contaminations locales au covid19 ont été enregistrées, dimanche, au gouvernorat de Kairouan, portant à 19 le nombre de cas positifs dans la région, depuis le mois de juillet dernier, dont 18 contaminations locales et une importée.

Il s’agit de deux femmes et un homme âgés de plus de 60 ans. Ces nouveaux ont été détectés suite aux analyses effectuées sur 108 personnes suspectées d’avoir contracté le virus dans la région, a affirmé à l’Agence TAP le directeur régional de la santé Hamdi Hadhri.

Des campagnes de contrôle seront entamées à partir de lundi au gouvernorat pour inspecter le degré de respect des mesures de protection contre le coronavirus dans les espaces publics, les cafés et restaurants, selon la même source.

La direction régionale de la santé et la commune de Kairouan ont lancé des appels pressants aux citoyens afin qu’ils respectent les gestes barrières dont la distanciation sociale, le port des bavettes et le lavage régulier des mains pour éviter le risque de propagation du coronavirus.