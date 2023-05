Kairouan: Deux morts et sept blessés dans un accident routier à Bouhajla

Une collision entre un louage et un camion léger sur la RN 2 reliant Bouhajla et Kairouan au niveau de la localité de Rais a fait deux morts et sept blessés.

Selon une source médicale, les sept blessés sont dans un état grave et ont été transférés de l’hôpital local de Bouhajla vers l’hôpital universitaire Ibn Jazar.

A noter que le point kilométrique n°90 situé dans la localité Rais de la RN 2 est considéré comme un point noir en raison de l’accumulation d’accident dans cette zone.

Le gouvernorat de Kairouan se classe à la seconde position au niveau national en termes de nombre des accidents mortels de circulation durant les 4 premiers mois de l’année 2023 avec 29 décès dont 12 décès dans la délégation de Bouhajla.

- Publicité-