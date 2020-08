Kairouan : Fermeture du marché hebdomadaire après la découverte de 14 cas de coronavirus

Abdelfattah Taghouti, premier délégué de Kairouan a assuré qu’à partir de ce lundi, les autorités locales ont décidé d’interdire le marché hebdomadaire au centre de la ville de Kairouan après la découverte de 14 cas de coronavirus en une seule journée.

La municipalité de Kairouan a décidé aussi d’interdire les chaises et les tables devant les cafés dans le but de limiter les foules. Le port des masques est la condition nécessaire pour accéder aux administrations et aux établissements publics de la ville, rapporte Mosaïque fm.

Le nombre de personnes ayant droit à assister aux cérémonies de mariage sera aussi réduit en coordination avec les autorités sanitaires et la police environnementale.