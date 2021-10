Kairouan-fête du Mouled : Plus de 700 mille visiteurs accueillis

La ville de Kairouan, capitale des Aghlabides, a accueilli la veille de la célébration lundi du Mouled, fête qui commémore la naissance du prophète Mohamed, plus de 700 mille visiteurs et près de mille bus touristiques venus des différentes régions du pays.

Selon les estimations des autorités régionales à Kairouan, environ 1,2 million de personnes ont afflué la région depuis le démarrage vendredi dernier (15 octobre) du programme des festivités marquant la fête du Mouled et qui se poursuivent jusqu’à mardi 19 octobre courant.

Le programme était riche et varié et a comporté diverses cérémonies religieuses et soufies, des manifestations culturelles, commerciales et artistiques, des concours de mémorisation et de récitation du Coran ainsi que des expositions dédiées à l’artisanat tunisien, ont confié des visiteurs à la correspondante de TAP.

L’événement a constitué une occasion pour créer une dynamique socio-économique dans la région après une période de crise liée au coronavirus et qui était à l’origine de l’annulation des festivités l’année dernière, a indiqué le président de l’association « festival de la fête du Mouled à Kairouan » Ali Ben Said, affirmant que cette quatrième édition du festival, placée sous le thème « Kairouan se rétablit », s’est déroulée dans le cadre du respect du protocole sanitaire.