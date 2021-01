Kairouan : Lancement des travaux d’amélioration de l’éclairage public

Les travaux d’installation d’une centaine de lampes d’éclairage LED, à la place de lampes ordinaires, dans la délégation de Haffouz (gouvernorat de Kairouan) ont démarré, jeudi, dans le cadre d’un projet d’amélioration de la qualité de l’éclairage public ciblant 31 municipalités tunisiennes.

Cette action s’inscrit, selon le ministère des Affaires locales et de l’environnement, dans le du projet » Tadeem » (consolidation), financé par l’Unsaid (Agence des Etats Unis pour le Développement International).

Son objectif est d’améliorer la qualité de l’éclairage public dans cette région, où sont installés un important nombre des établissements culturels et éducatifs, ainsi que des administrations et des commerces.

La mise en place de ces lampes permettra aussi de réduire la consommation électrique, a encore noté le département de l’Environnement.

Pour rappel, le projet Tadaeem (Tunisie responsabilité, décentralisation et municipalités efficaces) vise à améliorer la participation des citoyens au processus de la gouvernance et la capacité du gouvernement à fournir des services de qualité aux citoyens.

Lancé en 2016, ce projet, qui prendra fin au cours de cette année 2021, regroupe plusieurs partenaires, notamment le ministère des affaires locales et de l’environnement, 11 gouvernorats et 31 municipalités tunisiennes.

