Kairouan : Les ouvrières ayant sacrifié leur vie de famille, quittent leur usine après 43 jours de travail

Confinées depuis 43 jours dans leur usine pour fabriquer des masques de protection, les ouvrières de Kairouan ont enfin achevé leur mission avec fierté.

En ce jour de fête du Travail, l’Union Générale Tunisienne du Travail en présence de Bouali Mbarki, vice-président, ainsi que des unités de l’armée nationale et du gouverneur de Kairouan leur ont rendu un émouvant hommage pour leur effort et sacrifice pendant cette période exceptionnelle et délicate.

Rappelons que des médias internationaux ont relayé l’histoire de ces ouvrières ayant tout sacrifié pour produire des masques de protection contre le Coronavirus.

”110 femmes et 40 hommes travaillent, mangent et dorment dans les 5.000 m2 d’entrepôts, dont un médecin, des cuisiniers et le directeur”, a rapporté l’AFP.