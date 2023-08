Contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux, concernant l’arrestation de Kais Mokhtar, fils de l’industriel Fethi Mokhtar et qui est à la tête du groupe Fondinor qui comprend aussi la société Carthage Grains (Exerce dans l’alimentation animale, et non dans le blé et dérivés), ces derniers ont pris contact avec nous pour démentir cette Fakenews. Kais et son père sont sains et saufs, affirme la famille et sont en totale liberté.

