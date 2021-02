Kais Saied a-t-il réellement refusé de recevoir une délégation du FMI?

C’est de député de Tahya Tounès Walid Jallad qui l’affirme et le jure. Le président de la République, Kais Saied, a refusé de recevoir une délégation du Fonds monétaire international qui était alors en mission en Tunisie.

Il a ajouté, dans une déclaration à Mosaïque fm, que cette fin de non recevoir intervient alors que la Tunisie est aux prises avec une situation économique et sociale sans précédent, la plaçant au bord de la faillite, et au milieu de chaos et de gamineries auxquelles se livrent les dirigeant politiques et que le chef de l’Etat parle de tout sauf de la situation économique.

« Où est passée la diplomatie économique ? » s’est demandé le parlementaire.