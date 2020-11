Kais Saied adresse un message de félicitations au nouveau président des Etats-Unis Joe Biden

Le président de la République, Kais Saied a adressé, dimanche, un message de félicitations au nouveau président des Etats-Unis, Joe Biden à l’occasion de sa victoire aux élections.

Dans ce message, Kais Said exprime ses vœux de réussite les plus sincères au président nouvellement élu « pour conduire le peuple américain ami vers davantage de progrès et de prospérité ».

Selon le site de la présidence de la République, le chef de l’Etat a, dans son message, rappelé « la solidité des relations tuniso-américaines et les liens historiques unissant les deux pays », soulignant la volonté de les ancrer davantage et de renforcer les perspectives de partenariat stratégique au service des intérêts des peuples amis.

Kais Saied a, en outre, évoqué le soutien apporté par les Etats-Unis à la Tunisie dans la mise en place du processus démocratique ainsi que les valeurs communes partagées par les deux pays, notamment la liberté, la démocratie et la justice.

Il a réaffirmé la détermination de poursuivre les efforts pour promouvoir les relations de coopération, d’amitié et de concertation continue entre les deux pays.