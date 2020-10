Kais Saied croqué par le Canard Enchaîné

« Prise de Coran », c’est sous ce titre que le Canard Enchaîné a consacré un article- le premier de ses annales- au président de la République tunisienne, Kais Saied dont « l’hebdomadaire satirique paraissant le mercredi » brosse un portrait où il est décrit comme quelqu’un qui a « outrageusement joué l’antisystème … homme sans parti sans médias, refusant l’argent public pour financer sa campagne, n’ayant aucun programme à part la lutte contre la corruption ».

Et le Canard d’ajouter, s’agissant des relations entre Saied et Ennahdha que « dépourvu de troupes, Robocop a certainement sous-estimé l’agressivité d’Ennahdha… dont le chef, Rached Ghannouchi, est devenu un président bis ». Assez pour appeler une réaction de Saied, « aussi formaliste que peu expérimenté, qui a mis les choses au point, raide comme un piquet : « Il n’y a qu’un seul président en Tunisie ».

L’hebdomadaire satirique, disséquant la stratégie de Ghannouchi, évoque son « autre arme, Al Karama, un sous-parti étiqueté plus islamiste que son parti à lui, et auquel il confie les basses besognes, les insultes et la déstabilisation de la vie politique ».

« Robocop, face aux coups de boutoir, lance d’incohérentes diatribes, dénonçant d’un air entendu les « cabinets noirs et ce qui se jettent dans les bras du sionisme », souligne le Canard qui ajoute que « son peu de prise sur la situation a mis à mal à l’aise ses interlocuteurs lors de son voyage à Paris, en juin. Et citant un diplomate, le journal indique qu’ « il y a eu une forme de consternation, car on a tous considéré qu’il n’était pas au niveau des enjeux, et en quelque sorte déconnecté ».