Kais Saïed dit ne pas être au courant de sa nomination au CSI

Dans une vidéo, non datée, le candidat aux présidentielles anticipées Kais Saïed dément être membre du Conseil Supérieur Islamique (CSI). «je n’ai pas été consulté et je n’étais pas au courant» de cette nomination, qui date pourtant de 2013 et qui a été publiée sur le Jort. Le candidat assure qu’il fera démission de ce poste.