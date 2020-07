Kais Saied échange les vœux de l’Aïd avec plusieurs Chefs d’Etat et dirigeants de pays arabes et musulmans

A l’occasion de l’Aïd El-Idha, le président de la République Kais Saied a échangé, jeudi, les vœux de l’Aïd avec plusieurs Chefs d’Etat et dirigeants de pays arabes et musulmans.

Selon un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat a eu des entretiens téléphoniques avec :

– Le président palestinien Mahmoud Abbas,

– Le président du Gouvernement d’Union Nationale en Libye, Fayez al-Sarraj,

– Le président de la Mauritanie, Mohamed Ould El-Ghazouani,

– Le président de l’Egypte, Abdelfattah al-Sissi,

– Cheikh Mohammed ben Zayed al-Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées des Emirats arabes unis.