Kais Saied, émule à la fois  de l’Allemand Carl Schmitt et du Brésilien Getúlio Vargas!

La Tunisie est confrontée depuis plusieurs mois à une crise sans précédent, qui fait douter de la stabilité future du pays dont le président de la République, Kais Saied a eu recours à ce que l’on appelle en sciences politiques un autogolpe, dans lequel un président élu s’empare de tous les pouvoirs plutôt que, par exemple, l’armée qui renverse le gouvernement, note et explique le magazine allemand à portée internationale IPS ( International Politics and Society).

Il est clair, ajoute-t-il, que le président est allé bien au-delà de ce que Carl Schmitt, dans « Dictature en 1921 », appelait la « dictature commissariale », dans laquelle un président délègue le pouvoir à un commissaire pour une période limitée, à la manière d’un dictateur romain. Schmitt fait ici référence à l’article 48, paragraphe 2 de la Constitution de Weimar, qui est à certains égards l’équivalent de l’article 80 de la Constitution tunisienne. Même dans les médias tunisiens, certains juristes justifient les actions du président par une phrase célèbre de la Théologie politique de Schmitt : « Est souverain celui qui décide de l’exception. Saied, cependant, n’est pas un souverain. Son pouvoir lui a été conféré par la Constitution, rappelle IPS qui reconnaît que les premières mesures prises le 25 juillet dernier ont d’abord été accueillies avec soulagement.

Auparavant, les Tunisiens assistaient, impuissants et à leur corps défendant, à des affrontements au Parlement, que Saied avait à tort à un « péril imminent ». Les élections anticipées ont échoué à cause du parti islamiste, qui avait posé des conditions draconiennes pour la dissolution du parlement. Cependant, la grande majorité des Tunisiens étaient en colère, principalement à cause de la situation économique désastreuse, imputée à la coalition islamo-laïque. Cette coalition avait permis en premier lieu aux islamistes de s’intégrer dans la structure démocratique et de se rendre indispensables, puisque la coalition dépendait des voix d’Ennahdha.

« Un homme contre son peuple »

Saied est un populiste dont la carrière politique est basée sur un slogan de la révolution de 2011 : Le peuple veut ! – Le peuple veut ! Comme seul véritable programme électoral, il propose, comme alternative à la démocratie représentative, l’introduction de conseils aux niveaux local, régional et national. Il décrit constamment ses adversaires comme des ennemis du peuple, des traîtres qui complotent, des laquais de l’étranger et de la « vermine » qui doit être écrasée. Il a déclaré la guerre aux partis politiques. Il les a exclus du « dialogue national » afin de créer une « nouvelle république » sur le modèle de l’Estado Novo du Brésilien Getúlio Vargas en 1937, selon IPS.

À cette fin, il a organisé un référendum, en utilisant une plateforme numérique qui s’est avérée être un fiasco complet. Sur une période de plus de deux mois (janvier à mars 2022), moins de 10 % des Tunisiens ont rempli le formulaire en ligne. Mais le tenace Saied ne s’est pas laissé décourager pour autant. Il a annoncé un référendum constitutionnel pour le 25 juillet (sa date préférée), sans qu’aucune information sur le contenu ne soit disponible à ce jour. Des élections législatives anticipées, le 17 décembre 2022, devraient parachever cette nouvelle ère.

Entre-temps, Saied s’est assuré la loyauté de l’instance électorale ISIE en nommant le nouveau comité directeur, dont les membres ont été élus par le Parlement, et a exprimé des doutes quant à l’utilité des observateurs électoraux internationaux. Au début du mois de mai, il a publié un décret révoquant 57 juges, qui risquent désormais d’être poursuivis au pénal. Ces juges ont été démis de leurs fonctions pour « dissimulation d’activités terroristes », « corruption », « harcèlement sexuel », « collusion » avec des partis politiques et « perturbation du fonctionnement du système judiciaire ».

Saied en cavalier seul !

Saied tente de faire cavalier seul, relève IPS. La plupart des partis politiques et des organisations de la société civile appellent au boycott des prochaines élections. Et les appels répétés des institutions américaines et européennes à engager un dialogue inclusif et à revenir à un gouvernement démocratique tombent dans l’oreille d’un sourd avec Saied.

Deux blocs s’opposent au Président. L’un d’eux, le « Salut national », est constitué d’une coalition islamo-laïque dirigée par Ahmed Néjib Chebbi, l’une des principales figures de l’histoire de la résistance démocratique. L’autre bloc est constitué d’une « coordination » de partis laïques et sociaux-démocrates qui rejettent les islamistes et la dictature. Les Tunisiens sont désespérément préoccupés par la détérioration de leurs conditions de vie. La situation économique est universellement considérée comme catastrophique. Le Fonds monétaire international hésite à remettre son aide vitale – près de 6 milliards d’euros – car il en a assez des promesses non tenues de mener de véritables réformes. Il est très probable que le sort de la démocratie tunisienne se joue dans les prochains mois. Bien qu’il soit difficile de prédire ce qu’il en sera à l’heure actuelle, conclut IPS..