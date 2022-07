Kaïs Saïed en visite de fraternité et de travail en Algérie

A l’invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune, Le président de la République, Kaïs Saïed effectuera une visite de fraternité et de travail en République algérienne démocratique et populaire les 4 et 5 juillet 2022, annonce un bref communiqué de la présidence de la République publié, lundi.

Kaïs Saïed participera, dans ce cadre, aux festivités marquant la célébration du 60e anniversaire de la fête de l’indépendance de l’Algérie, ajoute-t-on de même source.

- Publicité-