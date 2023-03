Kais Saied en visite surprise à Jendouba

Le président de la République, Kais Saied, a effectué, ce lundi matin, une visite surprise dans la délégation de Ghardimaou du gouvernorat de Jendouba.

Devant le siège de la délégation, des dizaines de citoyens se sont rassemblés et se sont adressés au président de la République, en lui transmettant de vive voix leurs préoccupations liées notamment à la question de la distribution des logements sociaux et à la question de l’hôpital régional de Ghardimou , qui n’a pas vu le jour malgré la disponibilité du lot terrain et du financement alloués à sa construction, selon le correspondant de Mosaïque fm sur place.