Kais Saied est partie intégrante de la crise, selon Samir Dilou

Kais Saied a été élu pour exercer les pouvoirs du président de la République et non pour explorer ce qu’il y a dans le for intérieur des Tunisiens, a déclaré l’ex ministre et dirigeant au mouvement Ennahdha, Samir Dilou.

Dans une déclaration à Diwan FM, il a ajouté que les concernés par les élections législatives à venir sont les « partisans sincères du processus du 25 juillet autant que les hypocrites », ajoutant que le pays n’appartient pas aux soutiens de Kais Saied , selon lui.

Il a souligné que le chef de l’Etat exerce les pouvoirs sans aucune délégation, soulignant qu’il n’a trouvé de solution à aucun dossier de la sphère économique.

Et l’ancien dirigeant d’Ennahdha d’affirmer que Kais Saïed n’était pas le produit de la crise, mais plutôt il en fait partie intégrante, y a contribué, y a investi, a écrit en solitaire la constitution et a créé un régime pharaonique, selon ses dires.

Il a poursuivi: « Le président ne consulte que Kais Saied et n’écrit que la loi de Kais Saied dans la République de Kais Saied ».