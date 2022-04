Kaïs Saïed félicite Emmanuel Macron pour sa réélection

Le président de la République Kaïs Saïed a adressé, lundi, un message de félicitations au président Emmanuel Macron pour sa réélection à la présidence de la République française.

Il s’est félicité, à cette occasion, des liens de coopération solides, de la concertation permanente et du partenariat stratégique entre les deux pays, soulignant la volonté de les renforcer et de les diversifier davantage aux niveaux bilatéral et multilatéral, indique un communiqué publié mardi par Carthage.

Emmanuel Macron a été réélu dimanche pour un second mandat avec 58.5% des voix, face à Marine Le Pen, qui a obtenu 41.4%.