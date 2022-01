Kaïs Saïed informé des prochaines échéances internationales

Le président de la République Kaïs Saïed a été informé des activités du ministère des Affaires étrangères pour la période à venir et de la mobilisation tunisienne aux niveaux bilatéral et multilatéral, outre des prochaines échéances régionales et internationales, lors de sa rencontre, jeudi, au palais de Carthage, avec le ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi.

- Publicité-

Dans une vidéo publiée par la présidence de la République, Jerandi a affirmé avoir été chargé par le président Saïed de représenter la Tunisie à la conférence ministérielle des ministres arabes des Affaires étrangères qui se tiendra, cette semaine, au Koweït.

Il a ajouté que le président de la République l’avait également chargé de représenter la Tunisie à la prochaine Conférence ministérielle africaine, ainsi qu’au Sommet africain qui devrait avoir lieu les 5 et 6 février 2022.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré qu’il avait également informé le président des préparatifs du prochain « One Ocean Summit » qui aura lieu à Brest en France.

D’après Jerandi, le président Kais Saïed a présenté sa vision concernant les différentes questions que la Tunisie compte les soutenir et les défendre, selon des positions de principe visant à renforcer les relations avec les espaces arabes, continentaux et internationaux.