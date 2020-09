Kais Saied : « je serai intransigeant avec ceux qui ont menti et affabulé »

Le président de la République, Kais Saied, dans une allocution à l’occasion de la prestation de serment des membres du gouvernement de Hichem Mechici, mercredi au palais de Carthage, s’est livré à une virulente diatribe contre « ceux qui ont menti et affabulé et se sont érigés en exégètes de la Constitution », affirmant qu’il sera intransigeant à leur endroit, en allusion aux interventions des députés lors de la séance plénière de vote de confiance au gouvernement Mechichi, hier à l’ARP.

Le chef de l’Etat a souligné qu’il a « respecté le régime et les institutions bien que certains ne soient pas digne de respect », ajoutant que « quiconque se croit au dessus de la loi, croit aux utopies ».

Le président de la République a affirmé dans sa philippique que « je suis au fait de tous les infimes détails des choses, et quiconque pense qu’il sait en alléguant qu’il s’est infiltré dans le palais…J je ne leur répondrais pas par les expressions et les mots que j’ai entendus, car il s’agit de propos qui ne peuvent appeler que mépris et dédain, a-t-il dit.

Le chef de l’Etat a, d’autre part, indiqué que c’est lui qui a choisi et désigné le chef du gouvernement qui n’est ni premier ministre ni secrétaire d’Etat à la présidence…. Le parlement lui a voté la confiance, et à ce titre, il est responsable auprès de l’ARP ».