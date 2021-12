Kaïs Saïed: la Constitution de 2014 n’a aucune légitimité

-Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi, au Palais de Carthage, les doyens Sadok Belaid et Mohamed Salah Ben Aïssa, et le professeur de droit constitutionnel à la Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse, Amine Mahfoudh.

A cette occasion, le chef de l’Etat a indiqué que le problème de la Tunisie aujourd’hui est un problème d’ordre constitutionnel, résultant de la Constitution de 2014, qui s’est avérée « non valable » et n’a aujourd’hui aucune légitimité », selon ses expressions.

Cité dans un communiqué de la présidence, Saied a déclaré « ceux qui respectent la souveraineté du peuple ne cherchent pas l’aide de partis étrangers. « Seul le peuple Tunisien est habilité à déterminer l’avenir du pays… la construction de l’avenir ne se fait nullement par des insultes ou des attaques contre les institutions de l’Etat », a-t-il dit.

Pour le président Kaïs Saïed, « le chemin est aujourd’hui clair. Il faut revenir au peuple d’une manière nouvelle et complètement différente, et il doit y avoir une solution juridique fondée sur la volonté et la souveraineté du peuple », a-t-il encore lancé.