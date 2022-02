Kaïs Saïed : « La Tunisie est un pays souverain »

Le président de la République Kaïs Saïed a rappelé aux pays et organisations internationales qui ont réagi à sa décision de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature, que « la Tunisie est un pays souverain qui œuvre pour l’instauration d’une société de droit ».

Dans une vidéo de son entretien mercredi avec le ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi, publiée tard dans la soirée sur la page de la présidence de la République, le Chef de l’Etat a souligné que « certaines capitales et organisations sont préoccupées par la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature. Elles ne l’étaient pas quand la justice n’était pas réalisée en Tunisie, ou quand des milliards dont on ne connait toujours pas le sort ont été manipulés ».

Et d’ajouter, « Nous sommes également préoccupés, parce que nous sommes un Etat souverain qui connait mieux qu’eux les équilibres, les conventions et les accords internationaux, et que nous sommes attachés à la liberté, la démocratie et la justice ».

Le président Saïed a affirmé que « ceux qui expriment leur inquiétude connaissent très bien les dépassements qui ont eu lieu, ainsi que les assassinats et les abus commis sur l’argent public, et ils ne semblent pas s’en préoccuper ». Il a, dans ce sens, indiqué que le Conseil des ministres de ce jeudi examinera un texte relatif à l’audit des dons reçus par la Tunisie.

Il a, par ailleurs, souligné que « la magistrature est une fonction » et que « l’indépendance ne signifie pas saboter la justice de l’intérieur ». Il a dans ce même contexte indiqué qu’un texte relatif au conseil provisoire de la magistrature sera également examiné au cours du Conseil des ministres.

Kaïs Saïed a annoncé, samedi, la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature, affirmant qu’un décret à cet effet sera pris sous peu.

Les ambassadeurs des pays du G7 accrédités en Tunisie, l’Union européenne et le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme ont exprimé ces derniers jours leur « préoccupation » suite à cette décision.

La ministre de la Justice Leila Jaffel a déclaré, mercredi, que « le président de la République tient au Conseil supérieur de la magistrature » avec une « révision de la loi le régissant de manière à garantir les droits des magistrats, de leur permettre d’accomplir au mieux leur mission et d’assurer aux justiciables leurs pleins droits »

« Le Chef de l’Etat a insisté sur la préservation du Conseil supérieur de la magistrature en tant qu’institution constitutionnelle garante de l’indépendance de la justice », a-t-elle indiqué, ajoutant que « le président Saïed a souligné que le processus de révision de la loi organisant le CSM sera démocratique et inclusif et permettra de garantir la justice pour tous. ».

Une instance ou un conseil provisoire assurera le traitement des questions urgentes durant la prochaine période jusqu’à l’instauration d’un Conseil supérieur de la magistrature conformément à la nouvelle loi, a-t-elle expliqué.