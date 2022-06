Kais Saied reçoit Jihad Azour

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, aujourd’hui, mardi 21 juin 2022, au palais de Carthage, Jihad Azour, Directeur du Département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international.

Au cours de cette rencontre, le chef de l’Etat a souligné la nécessité d’introduire des réformes majeures prenant en compte les dimensions sociales, rappelant, dans ce contexte, qu’il existe un certain nombre de droits dont jouissent les êtres humains, tels que le droit à la santé et le droit à l’éducation, qui ne sont pas soumis à des mesures de profits et pertes.

A cet égard, le président de la République a affirmé son attachement aux aspects sociaux ainsi qu’aux questions économiques et monétaires, surtout après les décennies de corruption qu’a traversées la Tunisie, ainsi que la conjoncture internationale et aux fluctuations rapides de ces dernières années.

Le chef de l’Etat a rappelé que les personnes ne sont pas des unités mathématiques, mais qu’il faut adopter une approche globale qui conduit à trouver des solutions à toutes les questions et problèmes soulevés.

Le président de la République a également souligné que la crise que traverse la Tunisie aujourd’hui est due non seulement à des errements, mais est aussi le résultat de bien d’autres causes qu’il faut traiter et éliminer pour que toutes les institutions, qu’elles soient publiques ou privées, fonctionnent dans conditions exemptes d’abus.