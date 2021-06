Kais Saied reçoit la directrice générale de l’Unesco

Le Président de la république Kais Saied a reçu lundi après-midi au palais de Carthage la directrice générale de l’Unesco Audrey Azoulay qui effectue actuellement une visite officielle en Tunisie et ce, dans le cadre de sa participation à la huitième session de la Conférence des Etats parties à la Convention de 2001 sur le patrimoine culturel subaquatique.

Selon un communiqué de la présidence de la république, le président de la république s’est félicité du rôle de premier plan que joue l’Unesco en matière de diffusion de la science, de l’éducation et de la culture partout dans le monde. Il a, par ailleurs, passé en revue les efforts déployés par la Tunisie en matière de préservation du patrimoine national et international. Le Chef de l’Etat a réaffirmé l’appel à consolider la coopération avec la Tunisie à travers la transformation de son bureau de projets à un bureau de pays en Tunisie et à veiller à inscrire l’Ile de Djerba qui s’apprête a accueillir à la fin de l’année en cours le 18ème sommet de la francophonie, sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

De son coté, la directrice générale de l’Unesco a salué le rôle important que joue la Tunisie au sein de l’Unesco notamment en matière d’éducation, des nouvelles technologies de communication et de préservation du patrimoine.

Dans une déclaration à l’issue de son entretien avec le Chef de l’Etat, Audrey Azoulay a indiqué que l’entrevue a été une occasion pour donner un aperçu des principales activités de l’Organisation dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la diffusion du savoir. L’entrevue, a-t-elle ajouté, a permis également d’examiner les mécanismes de préservation du patrimoine mondial et les moyens d’améliorer le secteur de l’éducation dans la période post-covid outre le renforcement de la coopération scientifique à l’échelle internationale.